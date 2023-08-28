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Дощі в низці областей та спека. Синоптики дали прогноз в Україні на завтра

Україна, Понеділок 28 серпня 2023 14:31
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Дощі в низці областей та спека. Синоптики дали прогноз в Україні на завтра Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на 29 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні у вівторок, 29 серпня, ознаменується дощами, подекуди навіть з грозами. А температура повітря підніметься максимально до спекотних +35 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

"Вночі у Сумській, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Що стосується температури повітря, то вона буде різною і змінюватиметься залежно від регіону.

"Температура вночі 16-21°, на півдні країни до 25°, вдень 30-35°; у східних та північно-східних областях вночі 13-18°, вдень 24-29°", - додали синоптики, наголосивши, що вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Дощі в низці областей та спека. Синоптики дали прогноз в Україні на завтра

Погода у вересні 2023 в Україні

За даними синоптиків, вересень в Україні буде теплим, а середня температура повітря протягом 30 днів першого місяця осені буде вище норми. Зокрема, середня місячна температура прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів.

При цьому, що стосується загального прогнозу на осінь 2023 в Україні, то третій сезон року обіцяє бути сухим, але холодніше, ніж того року. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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