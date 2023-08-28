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Дожди в ряде областей и жара. Синоптики дали прогноз в Украине на завтра

Украина, Понедельник 28 августа 2023 14:31
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Дожди в ряде областей и жара. Синоптики дали прогноз в Украине на завтра Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на 29 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине во вторник, 29 августа, ознаменуется дождями, местами даже с грозами. А температура воздуха поднимется максимально до жарких +35 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

"Ночью в Сумской, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Что касается температуры воздуха, то она будет разной и варьироваться в зависимости от региона.

"Температура ночью 16-21°, на юге страны до 25°, днем 30-35°; в восточных и северо-восточных областях ночью 13-18°, днем 24-29°", - добавили синоптики, отметив, что ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Дожди в ряде областей и жара. Синоптики дали прогноз в Украине на завтра

Погода в сентябре в Украине

По данным синоптиков, сентябрь в Украине будет теплым, а средняя температура воздуха в течение 30 дней первого месяца осени будет выше нормы. В частности, средняя месячная температура прогнозируется в пределах 15-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов.

При этом, что касается общего прогноза на осень 2023 года в Украине, то третий сезон года обещает быть сухим, но холоднее, чем в прошлом году. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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