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Дощі місцями зі снігом та грозами, а також сильний вітер: прогноз погоди на вихідні

Фото: Дощі місцями зі снігом та грозами, а також сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні на цих вихідних очікується дощова погода, подекуди з грозами та снігом. При цьому прогнозується сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, у суботу в західних, вдень подекуди і в північних областях, очікуються дощі.

Водночас 26 і 27 березня на більшій частині території країни пройдуть дощі, місцями з грозами. Водночас у Карпатах очікується дощ із переходом у сніг.

Вітер південно-західний і західний, 5-12 м/с. При цьому завтра в Карпатах місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +10 градусів, а вдень +13 +18. На високогір'ї Карпат завтра прогнозується вночі та вдень +4 +9 градусів, а 26 і 27 березня близько 0.

У понеділок, 27 березня, очікується зниження нічної, а в західних областях і денної температури на 3-5 градусів.

Нагадаємо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.

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