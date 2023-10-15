Дощі майже по усій території України, вдень місцями пориви вітру: погода на завтра

Завтра, 16 жовтня, дощі очікуються майже по усій території України. Вранці й вдень місцями можливі сильні пориви вітру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Дощі, вночі у центральних та місцями північних областях, вдень подекуди в Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі, лише у південно-східних областях вночі без опадів", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер очікується північно-західний (у південно-східній частині південний), 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с (у північній частині місцями).
Температура:
Фото: погода на 16 жовтня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Вночі помірний, місцями по області значний дощ; вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +3 - +8, вдень +7 - +12, а в Києві - вночі +6 - +8, вдень близько +10.
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