Дощі майже по усій території України, вдень місцями пориви вітру: погода на завтра

"Хмарно з проясненнями. Дощі, вночі у центральних та місцями північних областях, вдень подекуди в Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі, лише у південно-східних областях вночі без опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується північно-західний (у південно-східній частині південний), 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с (у північній частині місцями).

Температура:

на заході коливатиметься від +2 до +5 вночі й від +7 до +11 вдень;

на півночі коливатиметься від +5 до +8 вночі й від +9 до +11 вдень;

на півдні коливатиметься від +8 до +12 вночі й від +12 до +16 вдень;

на сході коливатиметься від +5 до +9 вночі й від +13 до +16 вдень.

Фото: погода на 16 жовтня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі помірний, місцями по області значний дощ; вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +3 - +8, вдень +7 - +12, а в Києві - вночі +6 - +8, вдень близько +10.