Дожди почти по всей территории Украины, местами грозы: погода на сегодня

Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине кроме юго-восточной части ожидаются дожди, местами грозы. В южной части и восточных областях температура воздуха будет прогреваться до +30.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. В Украине, кроме юго-восточной части, ночью местами небольшие дожди, днем умеренные кратковременные дожди, отдельные грозы", - пишет пресс-служба. Ветер, как пишет пресс-служба, ожидается переменных направлений, скорость будет достигать от 3 до 8 м/c. Температура: на западе будет колебаться от +14 до +16 ночью и от +22 до +25 днем;

на севере будет колебаться от +15 до +18 ночью и от +24 до +26 днем;

на юге будет колебаться от +17 до +20 ночью и от +24 до +29 днем;

на востоке будет колебаться от +15 до +20 ночью и от +25 до +29 днем. Фото: прогноз погоды на 31 июля (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь; днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +13 - +18, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +16 - +18, днем +24 - +26.