Дожди почти по всей территории Украины, местами грозы: погода на сегодня
В Украине кроме юго-восточной части ожидаются дожди, местами грозы. В южной части и восточных областях температура воздуха будет прогреваться до +30.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно. В Украине, кроме юго-восточной части, ночью местами небольшие дожди, днем умеренные кратковременные дожди, отдельные грозы", - пишет пресс-служба.
Ветер, как пишет пресс-служба, ожидается переменных направлений, скорость будет достигать от 3 до 8 м/c.
Температура:
- на западе будет колебаться от +14 до +16 ночью и от +22 до +25 днем;
- на севере будет колебаться от +15 до +18 ночью и от +24 до +26 днем;
- на юге будет колебаться от +17 до +20 ночью и от +24 до +29 днем;
- на востоке будет колебаться от +15 до +20 ночью и от +25 до +29 днем.
Фото: прогноз погоды на 31 июля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь; днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +13 - +18, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +16 - +18, днем +24 - +26.
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