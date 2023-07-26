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Дощі майже по усій території України, місцями грози: погода на завтра

Фото: прогноз погоди на 27 липня (Віталі Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, крім південного сходу, очікуються дощі та грози. Попереджають про негоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно. В Україні, крім південного сходу, дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей значні дощі", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +16 до +20 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +20 до +27 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +20 до +22 вночі й від +22 до +34 вдень;
  • на сході коливатиметься від +19 до +23 вночі й від +32 до +35 вдень.

Фото: прогноз погоди на 27 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно. Вночі та вранці значний, вдень помірний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +14 - +19, вдень +20 - +25, а в Києві - вночі +16 - +18, вдень +20 - +22.

Також гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечне метеорологічне явище - грози, шквали 15-20 м/с, вночі та вранці значний дощ.

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Погода