Дощі литимуть усі 5 днів, але не скрізь. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень

Понеділок, 26 вересня

Цього дня прогнозується цілий день дощ. Опади обійдуть стороною південь, схід та частково центр України. У Києві без опадів не обійдеться.

Температура повітря в залежності від регіону коливатиметься в межах +7…+10 вночі та +12…+17. Найтепліше буде на півдні та в регіонах, розташованих поблизу (Запоріжжя, Вінниця, Дніпро).

Вівторок, 27 вересня

Дощ литиме і у вівторок. Опадів не буде на півдні та сході. Температура повітря підніметься на +1…+3 градуси в залежності від регіону, попри дощ. Найтепліше буде у не дощових регіонах. Київ дощ також не омине стороною.

Середа, 28 вересня

Екватор тижня принесе дощі повсюдно, окрім півдня та центру України. При цьому температурний режим залишиться тим самим, що і днем ​​раніше. У Києві вигляне сонце та дощу не буде. У столиці вдень температура повітря варіюватиметься в діапазоні +16...+18, вночі - +10...+12.

Четвер, 29 вересня

Повітря прогріється повсюдно, при цьому найхолодніше буде на заході, де дощ литиме не припиняючи весь тиждень. Опади варто чекати на заході, в центрі та частково на півдні (крім Криму). Київ також не стане винятком.

П'ятниця, 30 вересня

Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород накриють дощі. На решті території – сонячна погода. Температура повітря варіюватиметься +16…+23.