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Дожди будут лить все 5 дней, но не везде. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Фото: синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю 26-30 сентября (pixabay com)
Автор: Наталия Гурковская

Дождь будет лить все 5 дней рабочей недели в западной части Украины. А Киев будут накрывать осадки практически через день.

О том, какой будет погода в ближайшие пять дней, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Понедельник, 26 сентября

В этот прогнозируется целый день дождь. Осадки обойдут стороной юг, восток и частично центр Украины. В Киеве без осадков не обойдется.

Температура воздуха в зависимости от региона будет колебаться в пределах +7…+10 ночью и +12…+17. Теплее всего будет на юге и в регионах, расположенных поблизости (Запорожье, Винница, Днепр).

Вторник, 27 сентября

Дождь будет лить и во вторник. Осадков не будет на юге и востоке. Температура воздуха поднимется на +1…+3 градусов в зависимости от региона, несмотря на дождь. Теплее всего будет в не дождливых регионах. Киев дождь также не обойдет стороной.

Среда, 28 сентября

Экватор недели принесет дожди повсеместно, кроме юга и центра Украины. При этом температурный режим останется прежним, что и днем ранее. В Киеве выглянет солнце и дождя не будет. В столице днем температура воздуха будет варьироваться в диапазоне +16..+18, ночью - +10…+12.

Четверг, 29 сентября

Воздух прогреется повсеместно, при этом холоднее всего будет на западе, где дождь будет лить не прекращая всю неделю. Осадки стоит ждать на западе, в центре и частично на юге (кроме Крыма). Киев тоже не станет исключением.

Пятница, 30 сентября

Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород накроют дожди. На остальной части территории - солнечная погода. Температура воздуха будет варьироваться +16…+23.

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