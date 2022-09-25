Дожди будут лить все 5 дней, но не везде. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Понедельник, 26 сентября

В этот прогнозируется целый день дождь. Осадки обойдут стороной юг, восток и частично центр Украины. В Киеве без осадков не обойдется.

Температура воздуха в зависимости от региона будет колебаться в пределах +7…+10 ночью и +12…+17. Теплее всего будет на юге и в регионах, расположенных поблизости (Запорожье, Винница, Днепр).

Вторник, 27 сентября

Дождь будет лить и во вторник. Осадков не будет на юге и востоке. Температура воздуха поднимется на +1…+3 градусов в зависимости от региона, несмотря на дождь. Теплее всего будет в не дождливых регионах. Киев дождь также не обойдет стороной.

Среда, 28 сентября

Экватор недели принесет дожди повсеместно, кроме юга и центра Украины. При этом температурный режим останется прежним, что и днем ранее. В Киеве выглянет солнце и дождя не будет. В столице днем температура воздуха будет варьироваться в диапазоне +16..+18, ночью - +10…+12.

Четверг, 29 сентября

Воздух прогреется повсеместно, при этом холоднее всего будет на западе, где дождь будет лить не прекращая всю неделю. Осадки стоит ждать на западе, в центре и частично на юге (кроме Крыма). Киев тоже не станет исключением.

Пятница, 30 сентября

Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород накроют дожди. На остальной части территории - солнечная погода. Температура воздуха будет варьироваться +16…+23.