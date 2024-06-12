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Дощі і похмура погода незабаром закінчаться: синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека

Фото: погода в Україні 13 червня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра на переважній більшості території України ще триматиметься дощова та похмура погода. Втім з наступного тижня до країни повернеться спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні 13 червня

Дощі з грозами пройдуть у четвер в західних областях, в Одеській та Миколаївській області.

Найближчої ночі також очікуються опади через присутність циклону у Чернігівській, Сумській та східних областях.

На решті територій - завтра без опадів.

Температура повітря: 

  • на заході, півночі +18+23;
  • у центрі +23+27;
  • у південній частині +27+30 градусів, але на Одещині вже +22+25;
  • у східних областях +26+30 градусів.

Зокрема синоптика зауважила, що найближчого понеділка в Україні відновиться спека.

Погода у Києві 13 червня

13-го червня у столиці буде сухо та свіжо, вдень +19+22 градуси.

Вітер північно-західний, помірний.

Прогнози синоптиків на літо

Як попереджали синоптики, поточний робочий тиждень в Україні охопили дощі та грози. Втім попри це в багатьох регіонах країни спостерігається спека.

Як попереджала синоптик Віра Балабух, погода в Україні влітку 2024 буде відносно непередбачуваною.

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