Дощі і похмура погода незабаром закінчаться: синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека

Прогнози синоптиків на літо

Як попереджали синоптики, поточний робочий тиждень в Україні охопили дощі та грози. Втім попри це в багатьох регіонах країни спостерігається спека.

Як попереджала синоптик Віра Балабух, погода в Україні влітку 2024 буде відносно непередбачуваною.

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