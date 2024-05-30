Дощі, грози упереміш зі спекою. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Опади в Україні

Сьогодні в Україні очікуються дощі, подекуди з грозами. Захід нагадуватиме величезну грозову хмару. На відміну від заходу, у центрі місцями дощі пройдуть без грому та блискавок.

Північ та частина сходу також будуть з опадами. Щоправда, у Донецькій та Луганській областях дощі будуть меншими. Південь нагадуватиме своєрідну комбінацію заходу та сходу - в якихось областях будуть сильні опади з грозами, а десь ледве крапне. Опадів не варто чекати лише у Криму.

Буде тепло

Вдень температура на заході триматиметься в межах +20...+22 градусів, у центрі до +22...+24, а на півночі - +23...+25. На півдні гулятиме повний температурний роздрай - десь - +20...+22, десь - +22...+24, десь - +24...+26, а в Криму - + 23...+25 градусів. На сході буде справжня спека - у Харківській та Луганській областях +27...+29 градусів, у Донецької - до +27.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями. Можливий дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень +20...+25 градусів, у Києві вдень +22...+24.

Погода в Україні 30 травня (meteo.gov.ua)

Детальніше про погоду до кінця травня 2024 в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.