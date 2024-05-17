Дощі, грози та сонце: якою буде погода в регіонах України завтра

Найближчими вихідними в Україні спостерігатиметься переважно дощова погода. Температура місцями сягатиме 24 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Зокрема на заході дощитиме місцями. Однак на Закарпатті очікуються зливи із грозами.
В інших регіонах України протягом дня також пройдуть дощі.
Виключенням стане південь та Вінницька область, де протягом дня спостерігатиметься сонячна погода.
18-го травня температура повітря в Україні очікується в межах +18+24 градусів.
У Києві в суботу очікуються короткочасні дощі місцями з температурою повітря до +23 градусів.
У неділю, 19-го травня, в Україні очікується тепла погода, до +20+24 градусів, місцями (окрім південної частини) короткочасні дощі, можливо з грозами.
За прогнозами синоптиків, надалі в Україні спостерігатиметься потепління, проте погода буде нестійкою. Зокрема очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.