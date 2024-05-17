Дожди, грозы и солнце: какой будет погода в регионах Украины завтра

Погода в Украине 18 мая

В частности, на западе будут дожди местами. Однако в Закарпатье ожидаются ливни с грозами.

В других регионах Украины в течение дня также пройдут дожди.

Исключение станет юг и Винницкая область, где в течение дня будет наблюдаться солнечная погода.

18 мая температура воздуха в Украине ожидается в пределах +18+24 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу ожидаются кратковременные дожди, местами с температурой воздуха до +23 градусов.

Примерный прогноз на 19 мая

В воскресенье, 19 мая, в Украине ожидается теплая погода, до +20+24 градусов, местами (кроме южной части) кратковременные дожди, возможно, с грозами.