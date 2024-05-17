RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди, грозы и солнце: какой будет погода в регионах Украины завтра

Фото: погода в Украине 18 и 19 мая (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В ближайшие выходные в Украине будет наблюдаться преимущественно дождливая погода. Температура местами будет достигать 24 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине 18 мая

В частности, на западе будут дожди местами. Однако в Закарпатье ожидаются ливни с грозами.

В других регионах Украины в течение дня также пройдут дожди.

Исключение станет юг и Винницкая область, где в течение дня будет наблюдаться солнечная погода.

18 мая температура воздуха в Украине ожидается в пределах +18+24 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу ожидаются кратковременные дожди, местами с температурой воздуха до +23 градусов.

Примерный прогноз на 19 мая

В воскресенье, 19 мая, в Украине ожидается теплая погода, до +20+24 градусов, местами (кроме южной части) кратковременные дожди, возможно, с грозами.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в дальнейшем в Украине будет потепление, однако погода будет неустойчивой. В частности, ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые будут выпадать неравномерно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине