Дожди, грозы и солнце: какой будет погода в регионах Украины завтра

В ближайшие выходные в Украине будет наблюдаться преимущественно дождливая погода. Температура местами будет достигать 24 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .
В частности, на западе будут дожди местами. Однако в Закарпатье ожидаются ливни с грозами.
В других регионах Украины в течение дня также пройдут дожди.
Исключение станет юг и Винницкая область, где в течение дня будет наблюдаться солнечная погода.
18 мая температура воздуха в Украине ожидается в пределах +18+24 градусов.
В Киеве в субботу ожидаются кратковременные дожди, местами с температурой воздуха до +23 градусов.
В воскресенье, 19 мая, в Украине ожидается теплая погода, до +20+24 градусов, местами (кроме южной части) кратковременные дожди, возможно, с грозами.
По прогнозам синоптиков, в дальнейшем в Украине будет потепление, однако погода будет неустойчивой. В частности, ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые будут выпадать неравномерно.
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