Дощі, грози та шквали: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно з проясненнями. Південь, схід та частину центральних областей накриють дощі. Синоптики попереджають, що очікуються грози та шквальний вітер до 15-20 м/с.

На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень очікується у межах +20 +25 градусів, а в Одеській області до +28. Вночі буде +12 +17 градусів, на сході країни до +21.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але дощу не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві +22 +24 градуси, а вночі +13 +15 градусів.