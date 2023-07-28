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Дожди, грозы и шквалы: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня ожидаются дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 28 июля, будет с дождями и грозами. Возможны шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине облачно с прояснениями. Юг, восток и часть центральных областей накроют дожди. Синоптики предупреждают, что ожидаются грозы и шквальный ветер до 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +20 +25 градусов, а в Одесской области до +28. Ночью будет +12 +17 градусов, на востоке страны до +21.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, но дождя не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут днем в Киеве +22 +24 градуса, а ночью +13 +15 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц лета.

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