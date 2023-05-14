UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі з грозами та вітер: де завтра очікувати погіршення погоди

Фото: захід України завтра накриють грозові дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 15 травня, буде хмарною, але з проясненнями. Частину регіонів накриють грозові дощі зі шквальними поривами вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що завтра вночі у Карпатському регіоні, а вдень у всіх західних областях будуть короткочасні дощі, а місцями очікуються грози. Крім того, на заході прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

На решті території нашої країни хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вночі у середньому +8 +13 градусів, а вдень +20 +25 градусів. На крайньому заході вдень очікується +16 +19 градусів.

У Карпатах вночі температура повітря буде у межах + 3 +8 градусів. Вдень потепліє до +9 +14 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра мінлива хмарність, але без дощів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря буде вночі +11 +13 градусів, а вдень потепліє до +22 +24 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у травні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві