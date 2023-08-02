Дощі з грозами та спека. Синоптики розповіли про погоду в Україні на сьогодні

"Грозові дощі очікуються у західних областях України, ввечері опади дійдуть до північних, центральних областей та Одеську область", - розповіла вона.

Також, за словами синоптика, у кінці доби 2-го серпня місцями подощить на крайньому сході України.

"Від опадів зможуть ухилитися Дніпропетровська область, значна частина Полтавської області, схід Кіровоградської, Херсонська, Миколаївська, Запорізька області та Крим", - додала вона.

Температура повітря, як зазначила синоптик, в Україні становитиме +25....+32 градуси.

Погода в регіонах

За даними "Укргідрометцентра", вночі в західних та місцями східних областях, вдень в Україні, крім більшості південних, Дніпропетровської та Полтавської областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південний 5-10 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с.

"Температура вдень +25...+30°, у західних областях +21...+26°", - йдеться в повідомленні.

Погода у Києві

У Києві 2 серпня очікується дуже тепла, проте без сильної спеки, погода, близько +29 градусів.

"Дощ та гроза передбачаються у столиці в середу ввечері", - попередила синоптик.

Спека йде в Україну

За словами синоптика Наталки Діденко, до кінця тижня Україну накриє спека, подекуди до +40 градусів. "Епіцентр" спеки припаде на 4-6 серпня. Щоправда, у західних областях спеки не буде.