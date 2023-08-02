UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі з грозами та спека. Синоптики розповіли про погоду в Україні на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 серпня, в Україні очікуються місцями дощі та спека. Причому, опади будуть навіть з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Грозові дощі очікуються у західних областях України, ввечері опади дійдуть до північних, центральних областей та Одеську область", - розповіла вона.

Також, за словами синоптика, у кінці доби 2-го серпня місцями подощить на крайньому сході України.

"Від опадів зможуть ухилитися Дніпропетровська область, значна частина Полтавської області, схід Кіровоградської, Херсонська, Миколаївська, Запорізька області та Крим", - додала вона.

Температура повітря, як зазначила синоптик, в Україні становитиме +25....+32 градуси.

Погода в регіонах

За даними "Укргідрометцентра", вночі в західних та місцями східних областях, вдень в Україні, крім більшості південних, Дніпропетровської та Полтавської областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південний 5-10 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с.

"Температура вдень +25...+30°, у західних областях +21...+26°", - йдеться в повідомленні.

Погода у Києві

У Києві 2 серпня очікується дуже тепла, проте без сильної спеки, погода, близько +29 градусів.

"Дощ та гроза передбачаються у столиці в середу ввечері", - попередила синоптик.

Спека йде в Україну

За словами синоптика Наталки Діденко, до кінця тижня Україну накриє спека, подекуди до +40 градусів. "Епіцентр" спеки припаде на 4-6 серпня. Щоправда, у західних областях спеки не буде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві