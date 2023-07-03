Дощі з грозами та спека. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

У вівторок, 4 липня, в Україні буде спекотно, але місцями очікуються і дощі з грозами. Зокрема, короткочасні опади з грозами будуть у західних та в північно-східних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Північ

На півночі буде майже без опадів. Але сонце може ховатися час від часу. Наприклад, у Чернігові і області буде похмуро. Днем +28...+30 градусів. У Сумській області буде дощ, хоча опади ніяк не вплинуть на температуру повітря. Тут також днем буде до +30 градусів.

Південь

На півдні опадів очікувати не варто зовсім. Спекотніше всього тут буде у Херсонській та Миколаївській областях - днем до +32. В Одеській області та Криму - +29...+31 і також без опадів.

Схід

На сході дощі оминуть Луганську та Донецьку область, а ось у Харківській очікуються грози та дощ. Водночас тут температура повітря днем буде триматись в районі +29...+30 градусів.

Захід

Захід весь завтра заллє дощами. Вони накриють і Львівську, і Закарпатську, і Чернівецьку, і Івано-Франківську області. Днем тут температура повітря підніметься не вище +26...+27 градусів.

Київ

Погода в Києві не буде дощовою. Але хмари очікувати все ж варто. При цьому вдень температура повітря буде триматись +28..+30 градусів.