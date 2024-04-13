Дощі з грозами та "спека". Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні сьогодні, 13 квітня, буде продовженням весняного "марафону", що вже почався. Сонце прогріє до +25 градусів, але місцями можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

В суботу в Україні буде тепло, протягом дня +17....+22 градуси, на півдні та сході +22...+25 градусів.

"На заході та півночі в суботу задуватиме рвучкий вітер, врахуйте це. Дощі, часом із грозами, очікуються 13 квітня на заході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях. На решті території буде сухо", - зазначила синоптик.

У Києві в суботу місцями очікується невеликий дощ. Температура повітря становитиме сьогодні близько +18 градусів.

Погода 14 квітня в Україні

Погода у неділю в Україні буде аналогічною суботі - буде тепло, протягом дня +17...+22 градуси, на півдні та сході - +22...+25 градусів.

14 квітня більшу частину доби буде без опадів, а з другої половини дня і ввечері з'явиться дощ у західних та північних областях, зокрема, і у Києві. Водночас 14 квітня в столиці потепліє до +20...+22 градусів.