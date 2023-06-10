Дощі з грозами та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні короткочасні дощі з грозами прогнозуються на заході, півночі, а також у Криму, Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях.

На решті території без опадів. Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с. У західних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +23 +28 градусів, у центрі та на півдні очікується спека до +30. Вночі температура опуститься до +14 +19 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується дощ, а синоптики попереджують про грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від +26 до +28 градусів, а вночі +16 +18 градусів.