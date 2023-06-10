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Дощі з грозами та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде спекотно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у суботу, 10 червня, буде спекотною, але місцями вологою. Частину областей накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні короткочасні дощі з грозами прогнозуються на заході, півночі, а також у Криму, Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях.

На решті території без опадів. Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с. У західних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +23 +28 градусів, у центрі та на півдні очікується спека до +30. Вночі температура опуститься до +14 +19 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується дощ, а синоптики попереджують про грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від +26 до +28 градусів, а вночі +16 +18 градусів.

Нагадаємо, синоптики попередили, що на Херсонську область у період з 11 до 13 червня насувається циклон, тому рівень води може вирости.

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