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Дождь с грозами и жара до +30: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня будет жарко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в субботу, 10 июня, будет жаркой, но местами влажной. Часть областей накроют дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня кратковременные дожди с грозами прогнозируются на западе, севере, а также в Крыму, Винницкой, Херсонской и Запорожской областях.

На остальной территории без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с. В западных областях возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +23 +28 градусов, в центре и на юге ожидается жара до +30. Ночью температура опустится до +14 +19 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается дождь, а синоптики предупреждают о грозах. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут от +26 до +28 градусов, а ночью +16 +18 градусов.

Напомним, синоптики предупредили, что на Херсонскую область в период с 11 по 13 июня надвигается циклон, поэтому уровень воды может вырасти.

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