Дождь с грозами и жара до +30: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня кратковременные дожди с грозами прогнозируются на западе, севере, а также в Крыму, Винницкой, Херсонской и Запорожской областях.

На остальной территории без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с. В западных областях возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +23 +28 градусов, в центре и на юге ожидается жара до +30. Ночью температура опустится до +14 +19 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается дождь, а синоптики предупреждают о грозах. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут от +26 до +28 градусов, а ночью +16 +18 градусов.