Спеки не буде: синоптик попередила про грози, дощі та сильний вітер

В Україні на завтра, 25 червня, прогнозують дощі, грози та рвучкий вітер у деяких регіонах. Справжньої спеки не буде - температура залишатиметься у помірних межах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними Діденко, 25 червня в Україні повітря прогріється до +22+25 градусів. На півночі буде ще прохолодніше - місцями лише +20+22. Найвищу температуру традиційно фіксуватимуть на півдні, у Чернівецькій області та на Закарпатті - там стовпчики термометрів піднімуться до +26+31 градуса.
Втім, як зауважує синоптик, "стійкого періоду спеки чи сильної спеки не очікується. Принаймні, за попередніми прогнозами". На сході та півдні можливі короткочасні сплески температури, але тривалих хвиль спеки в найближчій перспективі не буде.
До того ж у багатьох областях України збережеться рвучкий вітер. Північно-західні та західні пориви досягатимуть 15–20 м/с, лише на півдні вітер буде помірним.
У середу, 25 червня, дощі та грози очікуються у північних регіонах, на Волині, Рівненщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині та Черкащині. На решті території - без істотних опадів.
У столиці, 25 червня, прогнозують періодичні дощі та сильний західний вітер. Температура протягом дня триматиметься в межах +22+23 градуси.
РБК-Украіна вже писало, що у липні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується 21,6-26,0 (в Карпатах 17-19), градусів тепла. Це на 2,0-2,5 градуса вище за норму.
Нагадаємо, минулого 2024 року в липні в Україні фіксувалася аномальна спека. У деяких регіонах на півдні температура перевищила 40 градусів.
За даними Укргідрометцентру, унікальність спеки 2024 року в Україні полягає в тому, що вона прийшла в середині липня, тоді як в попередні роки максимальні температури спостерігалися на початку серпня.
За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.
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