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Дощі з грозами та невелике похолодання: прогноз погоди на завтра

Фото: дощі та грози накриють Лівобережну Україну завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 2 жовтня, погода у деяких областях України буде вологою. Очікується невелике похолодання, а місцями грози та пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, вночі дрібні дощі накриють західні та північні області. Вдень опади пройдуть на Лівобережжі, крім Луганської області. Місцями прогнозується значний дощ з грозою.

На решті території буде сухо, але хмарно з проясненнями. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вдень на Правобережжі пориви до 15-20 м/с (перший рівень небезпеки).

Завтра в Україні трохи похолодає. Температура повітря складатиме в середньому вночі +9 +14 градусів, а вдень +13 +18 градуси. На півдні та сході вночі +12 +17, а вночі до +23 градусів.

На високогір'ї Карпатах завтра впродовж доби +4 +9 градусів, у Криму до +26.

Погода в Києві

У столиці та Київській області вночі очікується значний дощ. Вдень опади лише місцями. Вітер південний до 12 м/с, але можливі пориви до 20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +10 +12 градусів, а вдень +15 +18 градусів.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цього місяця.

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