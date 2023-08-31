ua en ru
Чт, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощі з грозами та навіть шквали. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Україна, Четвер 31 серпня 2023 07:00
UA EN RU
Дощі з грозами та навіть шквали. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 31 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Україні без дощів не обійдеться, місцями до них приєднаються грози та шквали. Щоправда, спека про себе ще нагадає, місцями очікується до +35°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень на Правобережжі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів", - розповіли синоптики.

Зокрема, за даними синоптика Наталки Діденко, до заходу України "підпливла улоговина циклону з атмосферними фронтами".

"Така синоптична ситуація зумовить локальні грозові дощі в багатьох областях. Хіба на сході та південному сході - без істотних опадів", - зазначила вона.

При цьому, за даними "Укргідрометцентра" спекотно, до +35°, буде на південному сході. Крім того, у східних та північно-східних областях вдень очікується +26-31°, у західних областях +20-25°, в Карпатах вдень +13-18°.

Погода в Києві

Як розповіла Діденко, в столиці можлива гроза, а стовпчики термометрів покажуть +29°.

Зазначимо, за даними на 30 серпня, у столиці вже третій день поспіль фіксуються рекорди високих температур. Так, у вівторок, 29 серпня, у Києві знову було зафіксовано три температурні рекорди. Кліматична норма перевищена на понад 10 градусів.

В Києві навіть тимчасово вирішили обмежити рух великовагового транспорту. Обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 31 серпня
Ситуація на фронті сьогодні 31 серпня
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони