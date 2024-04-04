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Дощі з грозами та до +18: синоптик розповіла, якої погоди чекати в Україні завтра

Фото: погода в Україні 5 квітня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні очікується поступове потепління. У більшості регіонів країни завтра спостерігатимуться дощі, також ймовірні грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в України

У північних областях та на північному сході найближчої ночі температура повітря опуститься до 0-3 градусів морозу.

На решті території відчуватиметься прохолода, вночі очікується +3+7 градусів.

Протягом дня п'ятниці температура повітря зросте до +13+18 градусів

Виключенням можуть стати Житомирська, Вінницька, Сумська та Харківська області, де вдень буде +7+9 градусів.

Дощі, подекуди з грозами, пройдуть завтра у західних областях та досягнуть Вінницької області. Ввечері атмосферний фронт дійде до Житомирської, Одеської та Київської областей.

У решті територій України переважатиме суха погода.

Погода в Києві

У Києві 5 квітня очікується холодна ніч, +1+3 градуси, але тепліший день - до +15 градусів.

Ввечері в столиці  ймовірний невеликий дощ. 

Загальний прогноз на 6 та 7 квітня

У суботу скрізь, окрім східних областей, очікуються дощі. Температура сягатиме +15+20 градусів.

У неділю пройдуть дощі в східній частині, а на решті території буде сухо та сонячно, +17+22 градуси.

Погода у квітні 2024 в Україні

Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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Погода в Україні