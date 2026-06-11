Дощі з грозами сьогодні накриють не всю Україну: яким регіонам дістануться опади
Сьогодні, 11 червня, дощі з грозами накриють окремі регіони України. Проте на решті території буде сухо, а температура суттєво не зміниться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні буде мінлива хмарність.
Короткочасні дощі та грози очікуються у західних областях, а також на південному сході країни.
Найбільше опадів прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті, де місцями можливі значні дощі.
На решті території України істотних опадів не передбачається.
Вітер переважно південного напрямку, 5-10 м/с.
Якою буде погода в Україні 11 червня (інфографіка: РБК-Україна)
Температура вночі становитиме від 13 до 18 градусів, вдень повітря прогріється до 23-28 градусів. На крайньому заході буде дещо прохолодніше.
Погода по регіонах
- Захід - короткочасні дощі та грози, на Закарпатті й Прикарпатті місцями значні опади. Вдень +18...+23 градуси, на Волині та Рівненщині до +28 градусів.
- Північ - без опадів, мінлива хмарність. Температура вдень +24...+28 градусів.
- Центр - переважно сухо та тепло. Повітря прогріється до +23...+28 градусів.
- Схід - на більшості території без опадів, місцями на Дніпропетровщині можливі дощі та грози. Вдень +25...+30 градусів.
- Південь - тепло, подекуди на південному сході та Запоріжжі короткочасні дощі з грозами. Температура +25...+29 градусів.
Погода у Києві та області
У Києві та Київській області 11 червня очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі становитиме 13-18 градусів, вдень - 23-28 градусів. У столиці вночі прогнозують 16-18 градусів, а вдень повітря прогріється до 26-28 градусів.
Нагадаємо, за прогнозами 2026 рік може встановити нові температурні рекорди і вчені вже почали бити на сполох.
Також експертка інтерв'ю РБК-Україна пояснила, чому в Україні частішають паводки та посухи.
Вона також попередила, що без скорочення викидів парникових газів до 2100 року в країні можуть опинитися під загрозою затоплення майже 650 тисяч гектарів території.