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Дощі з грозами сьогодні накриють не всю Україну: яким регіонам дістануться опади

07:01 11.06.2026 Чт
2 хв
Грози та зливи зачеплять лише частину областей
aimg Ірина Глухова
Дощі з грозами сьогодні накриють не всю Україну: яким регіонам дістануться опади Фото: синоптики дали прогноз погоди на 11 червня (Getty Images)
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Сьогодні, 11 червня, дощі з грозами накриють окремі регіони України. Проте на решті території буде сухо, а температура суттєво не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні буде мінлива хмарність.

Короткочасні дощі та грози очікуються у західних областях, а також на південному сході країни.

Найбільше опадів прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті, де місцями можливі значні дощі.

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На решті території України істотних опадів не передбачається.

Вітер переважно південного напрямку, 5-10 м/с.

Дощі з грозами сьогодні накриють не всю Україну: яким регіонам дістануться опадиЯкою буде погода в Україні 11 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Температура вночі становитиме від 13 до 18 градусів, вдень повітря прогріється до 23-28 градусів. На крайньому заході буде дещо прохолодніше.

Погода по регіонах

  • Захід - короткочасні дощі та грози, на Закарпатті й Прикарпатті місцями значні опади. Вдень +18...+23 градуси, на Волині та Рівненщині до +28 градусів.
  • Північ - без опадів, мінлива хмарність. Температура вдень +24...+28 градусів.
  • Центр - переважно сухо та тепло. Повітря прогріється до +23...+28 градусів.
  • Схід - на більшості території без опадів, місцями на Дніпропетровщині можливі дощі та грози. Вдень +25...+30 градусів.
  • Південь - тепло, подекуди на південному сході та Запоріжжі короткочасні дощі з грозами. Температура +25...+29 градусів.

Погода у Києві та області

У Києві та Київській області 11 червня очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 13-18 градусів, вдень - 23-28 градусів. У столиці вночі прогнозують 16-18 градусів, а вдень повітря прогріється до 26-28 градусів.

Нагадаємо, за прогнозами 2026 рік може встановити нові температурні рекорди і вчені вже почали бити на сполох.

Також експертка інтерв'ю РБК-Україна пояснила, чому в Україні частішають паводки та посухи.

Вона також попередила, що без скорочення викидів парникових газів до 2100 року в країні можуть опинитися під загрозою затоплення майже 650 тисяч гектарів території.

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