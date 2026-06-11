Дощі з грозами сьогодні накриють не всю Україну: яким регіонам дістануться опади

Сьогодні, 11 червня, дощі з грозами накриють окремі регіони України. Проте на решті території буде сухо, а температура суттєво не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Температура по області вночі становитиме 13-18 градусів, вдень - 23-28 градусів. У столиці вночі прогнозують 16-18 градусів, а вдень повітря прогріється до 26-28 градусів.

У Києві та Київській області 11 червня очікується мінлива хмарність без опадів.

Температура вночі становитиме від 13 до 18 градусів, вдень повітря прогріється до 23-28 градусів. На крайньому заході буде дещо прохолодніше.

Найбільше опадів прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті, де місцями можливі значні дощі.

Короткочасні дощі та грози очікуються у західних областях, а також на південному сході країни .

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні буде мінлива хмарність.

Нагадаємо, за прогнозами 2026 рік може встановити нові температурні рекорди і вчені вже почали бити на сполох.

Також експертка інтерв'ю РБК-Україна пояснила, чому в Україні частішають паводки та посухи.

Вона також попередила, що без скорочення викидів парникових газів до 2100 року в країні можуть опинитися під загрозою затоплення майже 650 тисяч гектарів території.