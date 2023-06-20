Дощі з грозами не припиняються. Синоптики розповіли, де чекати опадів в Україні завтра

Погода в Україні завтра, 21 червня буде дощовою та місцями з грозами. Максимально температура повітря підніметься до +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Дощі та грози вночі в Україні 21 червня

Вночі короткочасні дощі та грози очікуються місцями у північних, центральних та східних областях.

Дощі вдень в Україні 21 червня

Вдень в Україні, крім більшості західних та північних областей, також очікуються короткочасні дощі, грози.

Туман та вітер

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря

вночі 14-19°, на заході країни 10-15°; вдень 24-29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°.

Погода в Україні

Дощі і грози почалися в Україні від сьогодні, 20 червня. Згідно з прогнозом синоптиків на робочий тиждень, він буде переважно з опадами, лише у четвер, 22 червня, обійдеться без дощів.

Раніше РБК-Україна розповідало, як слід поводитись під час грому, блискавки та грози та чому не варто в таку погоду вмиватись та ховатись від негоди не по одному, а, наприклад парами. Детальніше - в матеріалі.