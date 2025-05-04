Дощі з грозами в низці регіонів. Синоптик розповіла, коли чекати похолодання в Україні

Сьогодні, 4 травня, в Україні очікується дощі з грозами в низці регіонів. А похолодання вже ймовірне з понеділка, 5 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У неділю, 4 травня, в Україні буде тепло та вітряно. Максимальна температура повітря досягатиме +20...+25 градусів, місцями +25....+27 градусів", - розповіла вона.

Вітер буде південно-західного напрямку все ще очікується рвучким, часом до 15-20 м/с.

"Дощі з грозами пройдуть у західних областях, також на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях", - зазначила Діденко.

Погода в Києві та коли похолодає в Україні

У Києві очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, поривчастий, до сильного. Протягом дня буде дуже тепло, до +26 градусів.

Похолоднішає з понеділка-вівторка, 5-6 травня. Хоча на півдні та сході ще втримається тепла погода.