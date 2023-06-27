UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі, град та шквали вітру. Синоптики розповіли, де завтра чекати негоду

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У череду, 28 червня, в Україні прогнозують короткочасні дощі та грози. При цьому у деяких областях очікуються шквали вітру та град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями.

Вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. При цьому у південно-східних областях вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Вдень у північно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується на рівні 12-17°, у південній частині до 20°, у західних областях 8-13°. Вдень в Україні 18-23°, у південно-східних областях 23-28°.

Погода у Києві

У столиці та області хмарно з проясненнями.

Синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень місцями грози.

Температура вночі у Києві 14-16°, вдень 21-23°, по області вночі 12-17°, вдень 18-23°.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, синоптики вже дали прогноз на другий місяць літа. Середня місячна температура в Україні в липні очікується в межах від 20 до 25 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві