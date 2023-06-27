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Дощі, град та шквали вітру. Синоптики розповіли, де завтра чекати негоду

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Вівторок 27 червня 2023 15:55
Дощі, град та шквали вітру. Синоптики розповіли, де завтра чекати негоду Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У череду, 28 червня, в Україні прогнозують короткочасні дощі та грози. При цьому у деяких областях очікуються шквали вітру та град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями.

Вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. При цьому у південно-східних областях вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Вдень у північно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується на рівні 12-17°, у південній частині до 20°, у західних областях 8-13°. Вдень в Україні 18-23°, у південно-східних областях 23-28°.

Дощі, град та шквали вітру. Синоптики розповіли, де завтра чекати негоду

Погода у Києві

У столиці та області хмарно з проясненнями.

Синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень місцями грози.

Температура вночі у Києві 14-16°, вдень 21-23°, по області вночі 12-17°, вдень 18-23°.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Дощі, град та шквали вітру. Синоптики розповіли, де завтра чекати негоду

Нагадаємо, синоптики вже дали прогноз на другий місяць літа. Середня місячна температура в Україні в липні очікується в межах від 20 до 25 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму.

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