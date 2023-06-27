Дожди, град и шквалы ветра. Синоптики рассказали, где завтра ждать непогоду

В среду, 28 июня, в Украине прогнозируют кратковременные дожди и грозы. При этом в некоторых областях ожидаются шквалы ветра и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Завтра в Украине облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем на Украине кратковременные дожди, местами грозы. При этом в юго-восточных областях днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Днем в северо-западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне 12-17°, в южной части до 20°, в западных областях 8-13°. Днем в Украине 18-23°, в юго-восточных областях 23-28°.

Погода в Киеве

В столице и области облачно с прояснениями.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем местами грозы.

Температура ночью в Киеве 14-16°, днем 21-23°, по области ночью 12-17°, днем 18-23°.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Напомним, синоптики уже дали прогноз на второй месяц лета. Средняя месячная температура в Украине в июле ожидается от 20 до 25 градусов. Это на 1-2 градусов выше нормы.

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