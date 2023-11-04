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Дощі в декількох регіонах. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 листопада, в Україні дощітиме, але не всюди. Зокрема, опади очікуються у північних та більшості центральних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень у північних та більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, на решті території без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.

При цьому, вітер буде південно-східним, 7-12 м/с, вночі у західних, вдень у центральних та південних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах вночі 20-25 м/с.

Температура  вдень 12-17°, у південних областях 18-23°.

Листопад 2023 в Україні

Погода на листопад 2023 в Україні прогнозується наступною. Так, температура опуститься до +3 градусів, а до кінця місяця прийдуть "мінуси". При цьому листопад 2023 року буде точно тепліший, ніж листопад минулого року.

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