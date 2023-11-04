Дожди в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"Днем в северных и большинстве центральных областей умеренные, местами сильные дожди, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.

При этом ветер будет юго-восточным, 7-12 м/с, ночью в западных, днем в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах ночью 20-25 м/с.

Температура днем 12-17°, в южных областях 18-23°.

Ноябрь 2023 в Украине

Погода на ноябрь 2023 в Украине прогнозируется следующей. Так, температура опустится до +3 градусов, а к концу месяца придут "минусы". При этом ноябрь 2023 будет точно теплее, чем ноябрь в прошлом году.