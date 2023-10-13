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Дощі в декількох областях, але вдень до +20. Кому не пощастить з погодою сьогодні

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дощ сьогодні очікується у сімох регіонах України. Попри опади вдень температура повітря підніметься до +20 градусів і лише в Карпатах буде нижче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Вранці у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях помірний дощ. Вдень у Карпатському регіоні, центральних та східних областях місцями невеликий дощ", - кажуть синоптики.

Як уточнюють в "Укргідрометцентрі", на решті території - без опадів.

Що стосується температури повітря, то вдень  очікується 15-20°, а в Карпатах нижче - 10-15°.

Вітер південно-західний, у північній частині вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Якою була погода на цьому рабочому тижні

У понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня у Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський випав сніг. На наступний день, зранку 11 жовтня, частину Києва накрив сильний туман. 

Погода на вихідних 

Як розповідала синоптик Наталка Діденко, в суботу в Києві буде сухо, сонячно й тепло. А неділя "трохи збавить градуси, набіжать хмари" та пройде дощ".

Також синоптик розповідала, коли в Україну прийде похолодання.

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