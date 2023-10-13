Дожди в нескольких областях, но днем до +20. Кому не повезет с погодой сегодня

"Утром в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях умеренный дождь. Днем в Карпатском регионе, центральных и восточных областях местами небольшой дождь", – говорят синоптики.

Как уточняют в "Укргидрометцентре", на остальной территории - без осадков.

Что касается температуры воздуха, то днем ожидается 15-20°, а в Карпатах ниже - 10-15°.

Ветер юго-западный, в северной части днем с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Какая была погода на этой рабочей неделе

В понедельник, 9 октября, в Карпатах ударил мороз. А 10 октября в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег. На следующий день, утром 11 октября, часть Киева накрыл сильный туман.

Погода на выходных

Как рассказывала синоптик Наталья Диденко, в субботу в Киеве будет сухо, солнечно и тепло. А воскресенье "немного сбавит градусы, набегут тучи" и пройдет дождь.

Также синоптик рассказывала, когда в Украину придет похолодание.