Дощі в декількох областях, але вдень до +20. Кому не пощастить з погодою сьогодні

Дощ сьогодні очікується у сімох регіонах України. Попри опади вдень температура повітря підніметься до +20 градусів і лише в Карпатах буде нижче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

"Вранці у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях помірний дощ. Вдень у Карпатському регіоні, центральних та східних областях місцями невеликий дощ", - кажуть синоптики.

Як уточнюють в "Укргідрометцентрі", на решті території - без опадів.

Що стосується температури повітря, то вдень очікується 15-20°, а в Карпатах нижче - 10-15°.

Вітер південно-західний, у північній частині вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Якою була погода на цьому рабочому тижні

У понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня у Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський випав сніг. На наступний день, зранку 11 жовтня, частину Києва накрив сильний туман.

Погода на вихідних

Як розповідала синоптик Наталка Діденко, в суботу в Києві буде сухо, сонячно й тепло. А неділя "трохи збавить градуси, набіжать хмари" та пройде дощ".

Також синоптик розповідала, коли в Україну прийде похолодання.