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Дожди в нескольких областях, но днем до +20. Кому не повезет с погодой сегодня

Украина, Пятница 13 октября 2023 07:00
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Дожди в нескольких областях, но днем до +20. Кому не повезет с погодой сегодня Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Дождь ожидается в семи регионах Украины. Несмотря на осадки, днем температура воздуха поднимется до +20 градусов и только в Карпатах будет ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Утром в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях умеренный дождь. Днем в Карпатском регионе, центральных и восточных областях местами небольшой дождь", – говорят синоптики.

Как уточняют в "Укргидрометцентре", на остальной территории - без осадков.

Что касается температуры воздуха, то днем ожидается 15-20°, а в Карпатах ниже - 10-15°.

Ветер юго-западный, в северной части днем с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Дожди в нескольких областях, но днем до +20. Кому не повезет с погодой сегодня

Какая была погода на этой рабочей неделе

В понедельник, 9 октября, в Карпатах ударил мороз. А 10 октября в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег. На следующий день, утром 11 октября, часть Киева накрыл сильный туман.

Погода на выходных

Как рассказывала синоптик Наталья Диденко, в субботу в Киеве будет сухо, солнечно и тепло. А воскресенье "немного сбавит градусы, набегут тучи" и пройдет дождь.

Также синоптик рассказывала, когда в Украину придет похолодание.

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