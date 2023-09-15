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Дощі, але вдень тепло: прогноз погоди на сьогодні

Фото: частину України сьогодні накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 15 вересня, буде теплою. Проте майже половину областей нашої країни накриють дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень на лівобережній частині України помірні короткочасні дощі. Місцями очікуються грози. 

Синоптики попереджають, що сьогодні у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях можливі сильні зливи.

На решті території України без опадів. Вітер південно-східний, а на правобережжі північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +18 +23 градусів. На півдні та у Закарпатській області очікується +23 +28 градусів.

Вночі стовпчики термометрів покажуть +13 +18, а у Сумській, Львівській, Волинській та Рівненській областях температура впаде до +8 +13 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень прогнозується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде близько +20 градусів. Вночі опуститься до +16 +18.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вересень.

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