Дожди, но днем тепло: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, по всей Украине облачно с прояснениями. Днем на левобережной части Украины умеренные кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы.

Синоптики предупреждают, что сегодня в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях возможны сильные ливни.

На остальной территории Украины без осадков. Ветер юго-восточный, а на правобережье северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +18 +23 градусов. На юге и Закарпатской области ожидается +23 +28 градусов.

Ночью столбики термометров покажут +13 +18, а в Сумской, Львовской, Волынской и Ровенской областях температура упадет до +8 +13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет около +20 градусов. Ночью опустится до +16 +18.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на сентябрь.

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