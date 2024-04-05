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Дощі, але не скрізь. Синоптики розповіли, де чекати опадів сьогодні

Фото: синоптики розповіли, де чекати опадів сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У частині України сьогодні, 5 квітня, очікується дощ. Вдень температура прогріється до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в Одеській, Вінницькій та Житомирській областях невеликий, в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-західний (на Лівобережжі - північний), 5-10 м/с.

"Температура вдень 11-16° тепла; на Закарпатті та у південній частині  вдень 15-20°. На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; температура вдень 2-7° тепла", - додали синоптики.

Погода у квітні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.

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