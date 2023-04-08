UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі, але до +15 вдень: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні Україну накриє дрібний дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 8 квітня буде вологою, у більшості областей очікується дощ. Проте повітря вдень прогріється до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно. У більшості регіонів зранку та протягом дня можливий дрібний дощ, у південних та центральних областях подекуди грози. У Карпатах прогнозується мокрий сніг.

Вранці та у темний період доби на заході та в Одеській області місцями туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах від +10 до +15 градусів, а вночі від +3 до +8. На заході вдень +6 +11 градусів, вночі близько нуля. У Карпатах вночі до -6 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть протягом дня +11 +13 градусів, а вночі +4 +6 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вихідні, 8 та 9 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві