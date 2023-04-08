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Дожди, но до +15 днем: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Суббота 08 апреля 2023 07:00
Дожди, но до +15 днем: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня Украину накроет мелкий дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 8 апреля будет влажная, в большинстве областей ожидается дождь. Однако воздух днем прогреется до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине облачно. В большинстве регионов утром и в течение дня возможен мелкий дождь, в южных и центральных областях грозы. В Карпатах прогнозируется мокрый снег.

Утром и в темны1 период суток на западе и в Одесской области местами туман. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха днем будет от +10 до +15 градусов, а ночью от +3 до +8. На западе днем +6 +11 градусов, ночью около нуля. В Карпатах ночью -6 градусов.

Дожди, но до +15 днем: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут в течение дня +11 +13 градусов, а ночью +4 +6 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные, 8 и 9 апреля.

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