Дожди, но до +15 днем: какой будет погода в Украине сегодня
Погода в Украине 8 апреля будет влажная, в большинстве областей ожидается дождь. Однако воздух днем прогреется до +15 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня по всей Украине облачно. В большинстве регионов утром и в течение дня возможен мелкий дождь, в южных и центральных областях грозы. В Карпатах прогнозируется мокрый снег.
Утром и в темны1 период суток на западе и в Одесской области местами туман. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха днем будет от +10 до +15 градусов, а ночью от +3 до +8. На западе днем +6 +11 градусов, ночью около нуля. В Карпатах ночью -6 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Столбики термометров в Киеве покажут в течение дня +11 +13 градусов, а ночью +4 +6 градусов.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные, 8 и 9 апреля.
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