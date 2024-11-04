Дощ та вітер: чим така погода небезпечна для авто та водія

Небезпека мерзенної осінньої негоди – саме в її удаваній віддаленості від водія: мовляв, в машині сухо і тепло, у чому небезпека? Але вона ближче, ніж здається.

Небезпеки осінньої негоди

Слизька дорога. Мокрий асфальт восени будь-якої миті може стати просто слизьким – через опале листя або через заморозок. У другій половині осені це особливо ймовірно на вулицях з зеленими насадженнями, на мостах, на шляхопроводах, відкритих ділянках автотрас.

Видимість. Краплі дощу, мряка, поодинокі сніжинки, що заважають вам бачити дорожню обстановку, можуть без попередження перетворитись на туман – і ви гарантовано отримаєте видимість менше півсотні метрів. Вранці такого дня, збираючись у більш-менш тривалу, навіть міську поїздку, перевірте, наскільки ефективні ваші двірники: може бути, що перш за все доведеться завітати до магазину чи АЗС, щоб купити нові.

Вітер. Сам по собі вітер машині не страшний (про урагани зараз не говоримо), але він може кинути на машину щось важке. Тож у сильний вітер не слід паркуватися поряд з великими рекламними щитами, у дворах старої забудови, де багато захаращених балконів. Уникайте руху і паркування під старими деревами, особливо з великими кронами.

Як їздити за осінньої негоди

Уникнути пов’язаних з негодою небезпек допоможуть кілька простих правил, які не потребують від водія додаткових зусиль і витрат коштів.

Тиша і увага. Якщо за вікном машини багато чинників, що загрожують безпеці, варто прибрати хоча б ті перешкоди, які залежать від вас. Ретельно протріть лобове і передні бокові вікна скло машини (так менше ризик запотівання), вимкніть радіо або прикрутіть його гучність на мінімум, попросіть пасажирів не відволікати вас розмовами і запитаннями.

Розумна швидкість. Як і в будь-якій іншій загрозливій ситуації за осінньої негоди важливим заходом безпеки буде зниження швидкості. Якщо вона буде менша, водієві буде легше впоратися з будь-якою небезпекою, яка раптом матеріалізується – загальмувати, об’їхати, посигналити тощо. Нарешті, якщо раптом трапиться зіткнення, його наслідки будуть не такими важкими.

Справна машина. Чим складніше умови руху машини, тим важливіше, щоб вона була справна Ми не втомимося повторювати, що автомобіль повинен бути справний "на всі сто". Тобто починаючи від омивача та обігріву вікон і закінчуючи гальмами, які мають "схоплювати" на всіх колесах одночасно.

Якщо коротко

Як правило, значне погіршення негоди наприкінці осені означає, що насправді наближається зима і спливають останні дні, коли можна виконати приготування до неї – і в плані технічного стану автомобіля, і в розумінні перемикання свого стилю їзди у зимовий режим.