Дождь и ветер: чем такая погода опасна для авто и водителя

Опасность мерзкой осенней непогоды – именно в ее кажущейся удаленности от водителя: мол, в машине сухо и тепло, в чем опасность? Но она ближе, чем кажется.

Опасности осенней непогоды

Скользкая дорога. Мокрый асфальт осенью в любой момент может стать просто скользким – из-за опавших листьев или из-за заморозков. Во второй половине осени это особенно вероятно на улицах с зелеными насаждениями, на мостах, на путепроводах, на открытых участках автотрасс.

Видимость. Капли дождя, одиночные снежинки, мешающие вам видеть дорожную обстановку, могут без предупреждения превратиться в туман – и вы гарантированно получите видимость менее полусотни метров. Утром такого дня, собираясь в более или менее длительную, даже городскую поездку, проверьте, насколько эффективны ваши дворники: может быть, прежде всего придется посетить магазин или АЗС, чтобы купить новые.

Ветер. Сам по себе ветер машине не страшен (об ураганах сейчас не говорим), но он может бросить на машину что-то тяжелое. Так что в сильный ветер не следует парковаться рядом с большими рекламными щитами, во дворах старой застройки, где много загроможденных балконов. Избегайте движения и парковки под старыми деревьями, особенно с большими кронами.

Как ездить за осенней непогодой

Избежать связанных с непогодой опасностей помогут несколько простых правил, не требующих от водителя дополнительных усилий и затрат средств.

Тишина и внимание. Если за окном машины много угрожающих безопасности факторов, стоит убрать хотя бы те препятствия, которые зависят от вас. Тщательно протрите лобовое и передние боковые окна стекла машины (так меньше риск запотевания), выключите радио или прикрутите его громкость на минимум, попросите пассажиров не отвлекать вас разговорами и вопросами.

Разумная скорость. Как и в любой другой угрожающей ситуации из-за осенней непогоды важной мерой безопасности будет снижение скорости. Если она будет меньше, водителю будет легче справиться с любой опасностью, которая вдруг материализуется – затормозить, объехать, посигналить и т.д. Наконец, если вдруг произойдет столкновение, его последствия будут не столь тяжелыми.

Исправная машина. Чем сложнее условия движения машины, тем важнее, чтобы она была исправна. Мы не устанем повторять, что автомобиль должен быть исправен "на все сто". То есть, начиная от омывателя и обогрева окон и заканчивая тормозами, которые должны "схватывать" на всех колесах одновременно.

Если коротко

Как правило, значительное ухудшение непогоды в конце осени означает, что на самом деле приближается зима и проходят последние дни, когда можно выполнить приготовление к ней – и в плане технического состояния автомобиля, и в понимании переключения своего стиля езды в зимний режим.