Дощ, сніг та сильний вітер. Синоптик назвала "невезучі" регіони у прогнозі на сьогодні

Погода в Україні

"Решта території України належатиме сухій повітряній масі", - розповіла синоптик.

Вона також попередила, що сьогодні на заході та півночі України передбачається сильніший вітер, часом пориви до 15-20 метрів за секунду.

За даними Діденко, температура повітря в більшості областей України поки що особливо не зміниться.

"Вдень від 2 морозу до 2 тепла", - додала Діденко.

Погода в Києві

У столиці більшу частину доби буде без істотних опадів, але вітер посилиться, вдень 0, +1 градус.