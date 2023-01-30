RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дождь, снег и сильный ветер. Синоптик назвала "невезучие" регионы в прогнозе на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 января, снег и мокрый снег следует ожидать в западных областях, ближе к вечеру осадки придут в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую области. Также небольшие мокрый снег или дождь вероятны в Крыму, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

"Остальные территории Украины будут принадлежать сухой воздушной массе", - рассказала синоптик.

Она тоже предупредила, что сегодня на западе и севере Украины предполагается более сильный ветер, порой порывы до 15-20 метров в секунду.

По данным Диденко, температура воздуха в большинстве областей Украины пока особо не изменится.

"Днем от 2 мороза до 2 тепла", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В столице большую часть суток будет без существенных осадков, но ветер усилится, днем 0, +1 градус.

Как сообщалось, ощутимые морозы в Украину вернутся, начиная с субботы, 4 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода