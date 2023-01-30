Дождь, снег и сильный ветер. Синоптик назвала "невезучие" регионы в прогнозе на сегодня

Погода в Украине

"Остальные территории Украины будут принадлежать сухой воздушной массе", - рассказала синоптик.

Она тоже предупредила, что сегодня на западе и севере Украины предполагается более сильный ветер, порой порывы до 15-20 метров в секунду.

По данным Диденко, температура воздуха в большинстве областей Украины пока особо не изменится.

"Днем от 2 мороза до 2 тепла", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В столице большую часть суток будет без существенных осадков, но ветер усилится, днем 0, +1 градус.