Дощ, а потім знову сухо. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

"На сході, більшості півдня та вдень у західній частині буде без опадів", - додала вона.

За даними синоптика, температура повітря поки що не міняється: протягом дня очікується +8+12 градусів, в Криму до +14 градусів.

"У Києві сьогодні дощ очікується, місцями, невеликий. Хто любить - йдіть, гуляйте, бо потім довго не буде. Температура повітря близько +10 градусів", - спрогнозувала Діденко.

Синоптик додала, що окрім сьогодні, потім в Україні довго не буде дощу.