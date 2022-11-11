Дощ, а потім знову сухо. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 11 листопада, в Україні очікуються дощі. Невеликі опади передбачаються у західних областях, вдень на півночі України, місцями у центральній частині, а також в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
"На сході, більшості півдня та вдень у західній частині буде без опадів", - додала вона.
За даними синоптика, температура повітря поки що не міняється: протягом дня очікується +8+12 градусів, в Криму до +14 градусів.
"У Києві сьогодні дощ очікується, місцями, невеликий. Хто любить - йдіть, гуляйте, бо потім довго не буде. Температура повітря близько +10 градусів", - спрогнозувала Діденко.
Синоптик додала, що окрім сьогодні, потім в Україні довго не буде дощу.
Як повідомлялося, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягає понад три метри.
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