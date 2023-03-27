Дощ, мокрий сніг і до - 12 градусів: прогноз погоди на тиждень

За даними синоптиків, завтра в західних, північних, Черкаській та Вінницькій областях очікується дощ із переходом у мокрий сніг. Водночас місцями прогнозуються значні опади. Синоптики повідомили, що у вівторок на дорогах очікується ожеледиця.

Температура повітря вночі та вдень становитиме +2 +8 градусів, у західних областях близько 0. Водночас на решті території країни очікуються дощі. Температура вночі становитиме +1 +6 градусів, а вдень +7 +12.

Вітер північно-західний, 8-13 м/с. Водночас прогнозується штормовий вітер до 17-22 м/с, а в західних областях місцями буде до 25 м/с.

У середу, 29 березня, в Україні прогнозується невеликий сніг, а також пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0 -6, а вдень від 0 до +6.

У четвер, 30 березня, в Україні без істотних опадів, на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Температура буде в межах +4 +10. При цьому в Карпатах вночі -5 -12 градусів, а вдень 0 -5.

У п'ятницю, 31 березня, вночі в західній та східній частині прогнозується мокрий сніг. Температура вночі коливатиметься від +1 до -5, а вдень очікується в межах +4 +10.

Нагадаємо, 28 березня в Україні очікується зміна погоди на "зимову".

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