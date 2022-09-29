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Дощ із грозами та потепління: прогноз погоди на завтра

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Київ, Четвер 29 вересня 2022 14:09
Дощ із грозами та потепління: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 30 вересня очікуються дощі з грозами та потепління (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 30 вересня, в Україні очікуються дощі із грозами, а також туман. Також завтра очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде хмарно із проясненнями.

Також очікуються дощі, удень місцями грози. Лише вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у більшості північних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях буде без опадів.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8 +13 градусів, а вдень +18 +23, на крайньому заході країни +15 +19. При цьому у південній частині вночі очікується +12 +17 градусів, а вдень +22 +27.

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра буде хмарно із проясненнями. Уночі очікується дощ, а вдень буде без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +8 +13 градусів, а вдень +18 +23. Водночас у Києві вночі буде +11 +13, а вдень близько +20.

Нагадаємо, що ДСНС попередило українців, що сьогодні очікується туман та погіршення видимості у деяких областях.

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