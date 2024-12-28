Дощ і заморозки: як прибрати лід з машини

Перш за все, маємо заспокоїти водіїв-початківців: всю машину очищати від льоду не слід. Принципово важливо забезпечити огляд для водія, отже достатньо звільнити вікна, і в першу чергу лобове та передні бокові. Про заднє скло окремо не говоримо, бо маємо надію, що його підігрів у вашої машини справний. Але часто і самі вікна очистити від льоду теж непросто. Проте, автожурналісти rbc.ua знають кілька надійних прийомів.

Прибираємо лід зі скла

Навіть якщо ви озброєні шкребками і щітками, руйнувати товсту кригу, віддираючи її від скла, не потрібно – це найбільш складний варіант. Більш простий спосіб – зняти кригу шкуринкою, окремими фрагментами. Для цього треба спочатку від’єднати, "відклеїти" лід від скла – і тоді вже видаляти його геть. Для цього існують різні шляхи:

Нагріти лобове скло та інші вікна, спрямувавши на них потік теплого повітря з опалювача. Але для того "пічка" має давати достатньо гаряче повітря;

Зросити скло незамерзаючою рідиною, намагаючись при тому залити її саме під кригу. Технологія така – слід продряпати вгорі скла шпаринку у кризі і лити в неї препарат-дефростер (розморожувач);

Тонкий шар льоду, іній і нещільний шар замерзлого снігу часто вдається змити розморожувачем, просто зрошуючи крижану поверхню з розпилювача.

Як прискорити очищення скла від льоду

Досвідчений водій взимку взагалі перед поїздкою виходить до машини на чверть години раніше, ніж у теплий сезон. А у вологу погоду з мінусом на термометрі, з опадами і перепадами температури варто відразу налаштовуватись на додаткові клопоти:

- Виходьте з домівки до машини відразу з розпилювачем з дефростером і шкребком;

- Якщо ручки дверей не обмерзли, відразу сідайте в машину і запускайте двигун, аби він швидше прогрівав опалювач, а той у свою чергу – вікна і салон;

- Щітка для змітання снігу допоможе швидше прибрати фрагменти льоду зі скла. Уникайте дерти по вікнах (особливо по лобовому) скребком, адже на склі сучасних машин навіть пластик залишає мікроподряпини – а вони дуже заважають бачити дорогу вночі, у світлі чужих фар;

- Лід на лобовому склі завжди починає плавитися знизу, від зони паркування склоочисників, яка найбільш інтенсивно обдувається теплим повітрям від кліматичної установки. А на бокових вікнах відтаювання починається з зони в районі дзеркал заднього виду. Відповідно, з цих місць і можна починати підривати кригу скребком чи щіткою.

Коли холодний двигун запрацює впевнено, вмикайте обігрівач заднього скла та дзеркал. Звісно, не забувайте і про обігрівач лобового скла. І майте на увазі, що ця поширена в наш час опція теж не допомагаю миттєво: так, такий підігрів дуже ефективний, але почекати все одне доведеться, тим більше коли крига товста.

Чого не можна робити взимку з лобовим склом

Кілька підказок на тему очищення вікон авто допоможуть вам не задати машині випадкових пошкоджень:

Ще раз нагадаємо, що слід менше дряпати скло скребком, особливо навпроти водійського місця: пластик залишає на склі мікроподряпини, які вночі у світлі зустрічних фар буквально засліплюють водія;

Будьте обережні з контрастами температур. Небажано, щоб повітря, що спрямовується на скло, було відразу дуже гарячим – трапляється, що мерзле лобове скло тріскається від надто гарячого повітря;

Тим більше не можна змивати лід гарячою водою з чайника або термосу – це вірний спосіб призвести до розтріскування скла і лакофарбового покриття.

Коротко

Навіть якщо ви дуже поспішаєте, не залишайте ані трохи льоду на тих вікнах, які можуть завадити вам бачити обстановку навколо машини. Мало того, що не можна рушати з місця, доки вікна не будуть очищені від криги, снігу, інію чи запотівання, переконайтесь, що ці небажані покриття не з’являться на склі знов.

Тобто у холодну і вологу погоду краще дочекатись, щоб опалювач та вбудовані підігріви прогріли скло, а потім вже вирушайте в дорогу. Звісно, скло може остаточно очиститись від льоду чи запотівання вже під час руху, але і за ті кілька хвилин їзди "навпомацки" ви можете пропустити якусь небезпеку, що наближається – а значить, може статись аварійна ситуація чи інша неприємність.