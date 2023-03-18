Дощ у двох регіонах. Синоптики розповіли про погоду сьогодні

Сьогодні, 18 березня, в Україні опадів не очікується. Щоправда, на в Одеській області та в Криму може мрячити невеликий дощ, при цьому буде тепло до +12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Вдень 5-10° тепла, на півдні до 12°; в Карпатах вдень 2-7° тепла.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише на в Одеській області та в Криму місцями невеликий дощ.

Як повідомлялось, хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.

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