Дощ у двох регіонах. Синоптики розповіли про погоду сьогодні

Сьогодні, 18 березня, в Україні опадів не очікується. Щоправда, на в Одеській області та в Криму може мрячити невеликий дощ, при цьому буде тепло до +12.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Мінлива хмарність. Без опадів, лише на в Одеській області та в Криму місцями невеликий дощ.
Вітер
північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря
Вдень 5-10° тепла, на півдні до 12°; в Карпатах вдень 2-7° тепла.
Як повідомлялось, хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.
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