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Дощ у двох регіонах. Синоптики розповіли про погоду сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 18 березня, в Україні опадів не очікується. Щоправда, на в Одеській області та в Криму може мрячити невеликий дощ, при цьому буде тепло до +12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Мінлива хмарність. Без опадів, лише на в Одеській області та в Криму місцями невеликий дощ.

Вітер

північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

Вдень 5-10° тепла, на півдні до 12°; в Карпатах вдень 2-7° тепла.

Як повідомлялось, хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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